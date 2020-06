Sur le front pour combattre le coronavirus, le personnel soignant manifeste: voici ce qu'ils réclament pour le futur

Le personnel soignant s'est mobilisé ce jeudi. Ces derniers étaient présents ce matin au Chirec, installé sur le site de Delta, pour réclamer un meilleur financement de leur profession, mise en avant lors de la crise du coronavirus.

"Cela doit changer", scandent ces manifestants, qui ont répondu à l'appel de la CGSLB (Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique). Mobilisés depuis des mois pour faire face au coronavirus, de très nombreux soignants ont décidé de se montrer, ce jeudi, au Chirec de Bruxelles. Ils étaient là pour faire passer une série de messages à la Ministre de la Santé Maggie De Block, dans le viseur pour sa gestion de la crise sanitaire.

Mais alors que souhaite réellement le personnel soignant pour le futur ? Ils exigent d'abord une série de mesures économiques: l'augmentation des salaires et, plus globalement, du financement des hôpitaux de notre pays. Ils demandent aussi d'avoir du matériel de meilleure qualité et une reconnaissance de la pénibilité de leur profession.

Ces mobilisations se poursuivront cette semaine et les suivantes afin, selon eux, de faire entendre leur voix au maximum.