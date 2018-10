Suspicion de fraude dans le milieu du football - Bruges maintient sa confiance en Ivan Leko

(Belga) Le Club Bruges a confirmé qu'il maintenant sa confiance en Ivan Leko, son entraîneur. Les champions de Belgique ne voient "aucune raison de briser la relation de confiance" qu'ils ont en "l'homme et l'entraîneur", a communiqué le Club Bruges jeudi soir.

"Une discussion ouverte a eu lieu ce soir (jeudi soir) avec l'entraîneur Ivan Leko et son avocat. Il apparaît qu'Ivan Leko a toujours agi de bonne foi. De plus les faits datent de 2015 et sous toujours sous investigation", peut-on lire sur le communiqué du club brugeois. "Ivan Leko va continuer à pleinement collaborer, comme il l'a fait ses deux derniers jours. Le Club Bruges ne voit aucune raison de briser la relation de confiance qu'il a tant avec l'homme qu'avec l'entraîneur." Ivan Leko remis en liberté jeudi soir sans condition, mais inculpé de blanchiment, sera à l'entraînement vendredi avec les Brugeois, a assuré le Club Bruges. Selon son avocat, il ne restera rien de cette présomption. "La seule chose qui doit encore être expliquée est un paiement datant de 2015, bien avant qu'il ne soit entraîneur du FC Bruges. Il doit déterminer si une certaine somme d'argent a bien été déclarée mais il ne peut en aucun cas être question de blanchiment", a estimé Me Walter Van Steenbrugge. (Belga)