Suspicion de fraude dans le milieu du football - Des auditions à l'Union belge sur le possible trucage de matches la saison dernière

(Belga) La commission d'enquête de l'Union belge de football a procédé lundi à plusieurs auditions de témoins dans le cadre d'éventuels matches truqués la saison dernière en Jupiler Pro League, a appris l'Agence Belga.

La commission menée par Ebe Verhaegen se penche sur une possible falsification de la compétition en fin de saison dernière dans le cadre du maintien. Le parquet fédéral dispose d'éléments tendant à démontrer que l'agent de joueurs Dejan Veljovic aurait tenté d'influencer l'issue d'au moins deux rencontres, prenant ensuite contact avec des membres de la direction du FC Malines et de Waasland-Beveren. Dans ce cadre, l'ancien entraîneur de Waasland-Beveren Sven Vermant, son adjoint à ce moment-là Dirk Geeraerd et le gardien Davy Roef ont été entendus lundi durant l'après-midi et le début de soirée. Ebe Verhaegen n'a pas voulu faire de commentaires et n'a pas précisé si d'autres auditions ces prochains jours étaient prévues. (Belga)