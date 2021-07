Sylviane s'interroge avant ses vacances en Espagne: "TUI me dit pas de test PCR nécessaire alors que j'habite Bruxelles"

Sylviane, une habitante de la région bruxelloise, s'envolera vers l'Espagne le 14 juillet prochain. Suite à une communication sur le site du voyagiste TUI, elle se pose quelques questions sur les conditions à respecter pour se rendre sur son lieu de vacances.

Via le bouton orange Alertez-nous, elle nous écrit: "L'agence de voyage TUI me dit, et il est indiqué sur leur site, que si on part de Zaventem, le test PCR n'est pas nécessaire, car l'aéroport est en zone flamande (zone verte sur la carte européenne), et ceci, même si on habite à Bruxelles (zone rouge). SAUF que ce sur le site des affaires étrangères, le test est OBLIGATOIRE pour Bruxelles-Capitale (zone rouge) si on veut se rendre en Espagne. Pouvez-vous vérifier ce qu'il en est ? Est-ce que c'est le lieu de départ Zaventem ou le lieu d'habitation, Bruxelles ? J'ai peur que les informations reçues chez TUI ne soient pas correctes et pourtant elles sont données à tous les clients."

Contactée par nos soins, la porte-parole de TUI Sarah Saucin répond que le site de l'agence de voyage n'avait plus été mis à jour depuis le 6 juillet dernier. "Effectivement d'après les dernières informations que nous avons reçues, les voyageurs en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale qui veulent se rendre en Espagne, doivent présenter soit une vaccination complète (depuis 15 jours), une preuve de rétablissement ou un test PCR négatif de moins de 72h", souligne-t-elle. "Notre site va être rapidement mis à jour avec ces précisions."

Voici les conditions actuelles pour entrer en Espagne

1/ Voyageurs en provenance d’une zone verte (Flandre et Wallonie): vous devez simplement remplir le formulaire FCS, vous en êtes exempté si vous voyagez par voie terrestre. Vous ne devez pas présenter le certificat de test, de vaccination ou de rétablissement.

2/ Voyageurs en provenance d’une zone à risque rouge ou orange (Région de Bruxelles-Capitale) : si vous avez 12 ans et plus, vous devez être en possession du Certificat COVID numérique de l’UE ou d’un autre certificat contenant l’une des preuves suivantes :

soit un résultat négatif de test NAAT (PCR, TMA, LAMP, ...) ou de test antigénique (pas d'autotest) réalisé dans un délai maximal de 48 heures avant l'arrivée en Espagne,

soit un certificat de vaccination. Ce certificat prouve qu’au moins 14 jours avant le voyage, le voyageur a été entièrement vacciné (2 doses, ou 1 pour Janssen) avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne des médicaments (AEM) ou l'Organisation mondiale de la santé (OMS),

soit un certificat de rétablissement. Ce certificat prouve que le voyageur a récemment vaincu la maladie. Il contient un résultat positif de test NAAT (PCR, TMA, LAMP, ...) d'au moins 11 jours avant la délivrance du certificat et perdra sa validité après 180 jours depuis le prélèvement de l'échantillon.

Les règles au retour d'une zone rouge

Le changement des codes couleurs peut avoir des conséquences désagréables pour les voyageurs de retour de ces régions.

Voici les règles au retour d'une zone rouge située dans l'Union européenne:

Vous avez un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement? Vous n’avez pas besoin d’être mis en quarantaine ou de subir des tests.

Vous n’avez pas de certificat de vaccination ou de certificat de rétablissement? Vous ne disposez pas d’un test PCR négatif récent de moins de 72 heures? Alors: Faites-vous tester le premier ou le deuxième jour après votre retour de voyage. Votre test est négatif? Vous pourrez alors quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés.



Voici les règles au retour d'une zone rouge foncé située dans l'Union européenne: