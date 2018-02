Tatiana et sa famille n’ont ni chauffage, ni salle de bain: l’entrepreneur a empoché l’argent et n’a plus donné signe de vie

Le magazine Images à l'appui parlera ce soir de la situation que vivent Tatiana, son mari et leurs deux petites filles depuis plusieurs mois. Ils vivent dans des conditions extrêmement pénibles, sans chauffage ni salle de bain, dans une maison qui ressemble davantage à un vaste chantier. Ils ont pourtant payé un entrepreneur pour effectuer les travaux, mais rien ne s’est passé comme prévu.



Les travaux commencent mais rapidement l’entrepreneur demande 5.000 euros supplémentaires pour acheter du matériel. Une fois la somme encaissée, le chantier prend du retard.



"Après quelques semaines on ne le voyait pas assez à notre goût, donc on a pris contact avec lui. Il nous a dit qu’il avait des problèmes avec son véhicule. Puis il nous a dit qu’il avait un chantier en parallèle et qu’il devait être sur le deuxième chantier aussi et puis il n’a plus donné d’excuses, disons qu’il commençait à ne plus répondre à nos appels et messages", raconte Tatiana.



L’entrepreneur ne donne plus signe de vie. Inquiète, Tatiana fait appel à un avocat et découvre le pot aux roses: "L’avocate nous a dit que l’entrepreneur n’avait pas forcément les agréments qu’il fallait pour signer avec nous. Donc, elle nous a conseillé de le poursuivre en justice".



L’entrepreneur, absent le jour du procès, est condamné à rembourser la totalité de la somme reçue, soit un montant de 17.071 euros. Malgré le jugement, l’homme n’a toujours pas versé le moindre centime et le rapport d’un huissier de justice ne présage rien de bon…



