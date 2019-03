TEC, crèches ou encore collecte des déchets, de nombreuses perturbations prévues en Wallonie aujourd'hui

Les travailleurs wallons du secteur non marchand manifestent ce lundi. Manifestation prévue à Namur à 10h. Travailleurs des maisons de repos et de soins, des crèches, d'institutions pour personnes handicapées ou encore infirmières et infirmiers à domicile. Ce n'est pas une grève, précisons-le. Mais près de 10.000 personnes sont attendues à cette manifestation à l'appel des syndicats chrétien et socialiste. Il faut s'attendre à des perturbations aujourd'hui. Mais de quelle ampleur et où?

Sept à 10.000 personnes sont attendues dans les rues de Namur ce matin. Des travailleurs du secteur non-marchand qui manifestent contre plusieurs réformes en cours au Gouvernement wallon. Celle des APE entre autres, les aides à l'emploi, qui pourrait mener à des pertes de postes, et celle des centres d'intégration socio-professionnels. Ils dénoncent aussi la course à la rentabilité dans certaines maisons de repos par exemple ou certains instituts spécialisés. Conséquences pour les Wallons aujourd'hui, des perturbations sont à prévoir notamment dans les transports en commun.

Nombreuses perturbations

Sur le réseau TEC, à Charleroi, la moitié des lignes est assurée ce matin. Avec des priorités mises sur certaines lignes essentielles et fortement empruntées par le public. Perturbations attendues également dans le Hainaut dans la région d'Ath, Tournai, du Borinage, de Mons, et dans la région du Centre. En Province de Liège, de Luxembourg et de Namur, la majorité des lignes devrait être assurée ce matin.

Pas de perturbation en revanche sur le rail. Les trains circulent tout à fait normalement

Des soucis aussi ce lundi pour les parents de jeunes enfants? Oui car certaines crèches seront fermées quand d'autres tournent au ralenti. C'est au cas par cas évidemment. La plupart des directions ont averti les parents. Le personnel de certaines maisons de repos devrait aussi rejoindre la manifestation avec un service minimum pour les patients évidement. Attention, la collecte des déchets dans la région de Mons-Borinage pourrait, elle aussi, être perturbée.



Trois points de discordes

Les travailleurs du non marchand protestent contre trois points. Il y a d'abord la réforme des APE, les Aides à la Promotion de l'Emploi. Autre réforme qui ne passe pas: celle des centres d'intégration socio-professionnels. Enfin, troisième grief: la marchandisation du non marchand.

Départ de la manifestation à 10h depuis la gare de Namur. Le cortège ralliera la place Saint-Aubin vers 11h30.