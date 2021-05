Télétravail: à partir du 9 juin, certains pourront retourner au bureau

Ce mardi 11 mai, un comité de concertation a assoupli de nombreuses mesures restrictives imposées depuis plus d'un an à la population. Il s'agit d'annonces qui concernent de nombreux secteurs d'activités et de loisirs, ou tout simplement le nombre de personnes qu'un foyer peut inviter à l'intérieur (voir les détails).

Le télétravail fait également partie des mesures qui vont bientôt changer. A partir du 9 juin, les employés des secteurs jugés comme non-essentiels et qui imposent le télétravail depuis près d'un an, pourront partiellement retourner au bureau. Il y a des conditions assez strictes: maximum 1 jour par semaine, et maximum 20% du personnel en présentiel au même moment.