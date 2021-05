Télétravail ou chômage temporaire en 2020: en quoi cela peut-il impacter votre déclaration fiscale?

Depuis la semaine passée, RTL info vous aide en collaboration avec Test Achat à remplir votre déclaration fiscale.

Julie Frère, porte-parole de Test-Achat, était l'invitée du RTL INFO Bienvenue. Elle donne quelques conseils pour remplir correctement sa déclaration fiscale. En effet, l'année 2020 n'a pas été une année comme les autres, celle-ci ayant été bousculée par la crise sanitaire. Votre déclaration pourrait de ce fait être impactée.

En 2020, la plupart des belges ont travaillé à domicile. En quoi cela peut-il avoir un impact ?

D'après Test-Achat, de nombreuses personnes se demandent si le travail à domicile doit influencer leur choix d’opter pour la déclaration de leurs frais professionnels réels ou pour le forfait. Pour rappel, les frais exposés dans le cadre de votre profession sont déductibles de vos revenus professionnels imposables. Les salariés (employés, ouvriers, fonctionnaires…) ont le choix entre déduire leurs frais réels ou des frais forfai­taires. Les frais forfaitaires correspondent à un montant que le fisc calcule sur la base de vos revenus et qu'il déduit ensuite de ceux-ci.

En règle générale, les frais forfaitaires représentent l’option la plus intéressante pour de nombreux salariés, sauf s'ils habitent très loin de leur lieu de travail (+ de 75 km). Le forfait est calculé à un taux fixe de 30 % des revenus, avec un maximum de 4 880 € en 2020. Un revenu de 16 266 € suffit donc pour atteindre ce maximum.

Du fait du confinement, les déplacements vers le lieu de travail ont été sérieusement réduits pour la plupart des travailleurs en 2020. Néanmoins, les frais de travail à domicile ont augmenté. Ils sont déductibles mais ces frais sont plus complexes à calculer et ils ne permettent généralement pas d’atteindre des montants élevés.

A noter également que si on opte pour les frais réels, on ne peut pas bénéficier de l’exonération d’impôts qui est accordée pour l’intervention de l’employeur:

- dans les frais de travail à domicile: ce n'est pas taxable tant qu’on ne dépasse pas 129,48 € par mois et que vous travailliez au moins 1 jour par semaine à domicile.

- dans les frais de transport en commun du domicile au lieu de travail: ce n'est pas taxable à concurrence de 410 € + ce que vous avez payé pour les transports en commun.

Par conséquent, pour être intéressant, le montant de vos frais réels doit être supérieurs à 4.880 € + l’intervention de votre employeur pour le travail à domicile + l’exonération de son intervention pour les transports en commun. Ce qui est peu fréquent.

De nombreux belges se sont aussi retrouvés en chômage temporaire en 2020

Les mesures de lutte contre le coronavirus prises dès mars 2020 ont contraint nombre d’entreprises, magasins, restaurants, etc. à fermer leurs portes ou à ralentir fortement leurs activités. Le gouvernement a donc assez vite pris des mesures complémentaires pour faciliter la mise au chômage temporaire pour force majeure "corona" des travailleurs des secteurs fermés ou impactés fortement par la crise du COVID-19.

Dans l’espoir de maintenir au maximum le pouvoir d’achat des familles impactées, le gouvernement a décidé que le précompte professionnel perçu sur ces allocations ne serait que de 15% au lieu des 26,75% habituels. Donc, en pratique, vous avez pu recevoir une allocation nette plus élevée au moment du versement, mais ce taux de 15 % a de grandes chances de ne pas correspondre à votre taux réel d’imposition une fois tous vos revenus pris en compte. Surtout si votre période de chômage temporaire a duré 4/5, voire 6 mois et que vous avez perçu un salaire le reste de l’année. Par conséquent, vous devrez payer plus d’impôts ou vous récupérerez moins que d’habitude.

D’autres sont parvenus à épargner plus qu’en temps normal

L'épargne accumulée a pu en amener certains à conclure une assurance vie classique ou une épargne pension. Dans les deux cas, les montants versés peuvent donner droit à un avantage fiscal. Les règles diffèrent un peu en fonction du produit choisi.

Si vous effectuez votre versement dans une épargne-pension, que ce soit une assurance-vie ou un fonds d’épargne-pension, vous ne pourrez pas bénéficier de l'avantage fiscal au-delà de votre 64e anniversaire. Il n'existe par contre pas de limite d'âge pour l'assurance-vie classique.

il existe aussi une autre différence. Le plafond en dessous duquel le fisc accorde une réduction d'impôt s'élève à 2 350 € pour l'assurance-vie classique et 990 ou 1 270 € seulement pour l'épargne-pension. La réduction d’impôts est de 30 % pour l’assurance vie classique (avec un maximum), ainsi que pour l’épargne pension avec versement de 990 euros mais de 25 % pour versement de 1270 euros.

Qu’en est-il si on a eu un enfant en 2020 ?

L’allocation de naissance (prime reçue à la naissance de l’enfant) et les allocations familiales ne sont pas considérées comme des revenus et ne sont donc pas taxées.

Par contre, les indemnités de congé de maternité ou de paternité sont des revenus de remplacement. De même que, pour ceux qui en bénéficient, des versements provenant d’une assurance de revenu garanti pour compléter les indemnités. Attention, le précompte retenu sur ces indemnités ainsi que sur les interventions de l’assurance est peu élevé. Lorsqu’on additionne le tout avec la rémunération pour les mois pendant lesquels on a travaillé, cela donne souvent lieu à une mauvaise surprise.

Si vous n’êtes pas mariés ou cohabitants légaux, vous devrez déterminer à charge de qui l’enfant sera. Si c’est votre 2e enfant, il faudra le mettre à charge du même parent que le 1er parce que l’avantage fiscal est plus grand pour un 2e enfant que pour un 1er.

Comme déjà dit la semaine passée, n’oubliez pas de déclarer les frais de garde (13 EUR/jour, enfants de moins de 14 ans) dans la proposition de déclaration simplifiée.

Vous pouvez obtenir le Guide Impôts de Test Achats dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires pour bien remplir votre déclaration fiscale en appelant gratuitement le 0800 50 104.