Télévie: et si un jour, le cancer, c'était ça ?

C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer aujourd'hui. Rien que cette année, les cancers vont tuer près de dix millions de personnes dans le monde. 27.000 personnes en mourront en Belgique, dont 27 enfants et adolescents. Le cancer, c’est la deuxième cause de décès dans notre pays. La première pour les hommes. A l'occasion de cette journée, le Télévie a voulu se projeter dans l’avenir du cancer et lance une nouvelle campagne de sensibilisation: Et si un jour, le cancer, c'était ça ? (voir vidéo en haut de l'article)