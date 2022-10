Températures anormalement douces: voici les cultures qui sont le plus impactées

La chaleur actuelle impacte de manière mitigée les cultures de nos agriculteurs. Les températures actuelles sont plutôt positives pour les betteraves et le froment. Pour les légumes par contre, cela pourrait devenir un problème si cela se poursuit.



Dans son champ de betteraves, l’agriculteur Laurent Gomand a le sourire : "On voit ici qu’il y a des feuilles qui sont encore bien vertes, les conditions climatiques nous permettent d’avoir encore une croissance". Il poursuit: "Vu qu’on n’a pas encore eu de gel, vu que les conditions sont quand même assez clémentes, le développement des betteraves est continu. Donc, elles produisent encore du sucre".



Autre culture qui apprécie les températures actuelles : le froment. "Ici, on voit déjà bien, c’est un froment qui a été semé il y a une quinzaine de jours, on a déjà la deuxième feuille qui arrive. C’est une céréale qui une année normale aurait pris pratiquement un mois pour arriver à ce stade-là". Le froment pousse donc deux fois plus vite : "La chaleur, l’humidité, c’est ce qu’il faut pour faire germer, pour faire développer une plante". C'est la même chose pour les cultures de légumes pour lesquels là par contre, cela pourrait devenir plus problématique. "On peut avoir des poireaux qui montent en semence maintenant, la hampe florale va sortir et il y aura une tige qui va sortir avec les semences, qui ne seront plus propres à la consommation", pointe Cédric Dumont De Chassart, un producteur de légumes.



L’autre conséquence négative de la chaleur sur les cultures, c’est la prolifération des pucerons qui apprécient ces températures, les agriculteurs devront donc probablement traiter leurs champs plus que d’habitude.