Tempête Malik: sécurisez votre mobilier de jardin pour éviter... des retards de trains!

Alors que la tempête Malik commence à souffler sur le pays, Infrabel appelle les citoyens qui vivent à proximité des voies de chemin de fer à sécuriser les objets en tout genre qui se situent dans leur jardin : bâches, trampolines, poubelles, mobilier, ? Les tempêtes causent en effet chaque année de nombreux retards sur le réseau, justifie le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, qui en a enregistré près de 666 heures en 2020.

Ce ne sont pas tant les vents violents qui causent des dégâts, mais les divers objets qui se retrouvent sur les voies ou dans la caténaire, explique Infrabel. Ils proviennent souvent des terrains des personnes qui habitent à proximité des voies. L'entreprise ferroviaire émet donc quelques recommandations.

Tout d'abord de veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être emporté par le vent hors de son jardin en mettant à l'abri jouets, mobilier de jardin, trampoline et tout autre matériel mobile, et en fixant bien les bâches.

Si une collecte des déchets est programmée, Infrabel conseille de sortir les déchets le plus tard possible et de ne pas laisser de poubelles vides à l'extérieur.

S'il y a des arbres dans le jardin, le gestionnaire invite à vérifier régulièrement leurs branches et à scier et évacuer du jardin toutes celles qui se détachent et celles qui risquent de tomber.

Si un objet s'est malgré tout retrouvé sur les voies, il ne faut jamais aller l'y récupérer, insiste Infrabel. Un train peut en effet arriver à tout moment. "Contactez plutôt les services d'urgence via le 112 et ils feront le nécessaire pour stopper la circulation des trains et évacuer les objets. Nos services se rendront également sur place dans les meilleurs délais afin de résoudre le problème."