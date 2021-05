Tendance positive au sein de la police: de plus en plus de jeunes candidats, souvent en reconversion, postulent

Jusqu'ici, la police pouvait recruter 1000 inspecteurs par an. Mais depuis cette année, ce chiffre est désormais monté à 1600 par an sur décision du gouvernement fédéral. Un chiffre que les académies de police craignaient ne pas atteindre... Mais c'est en fait tout le contraire: le métier de policier attire de plus en plus les jeunes. Cette année, le recrutement a même atteint les 1674 inspecteurs.

Passage au stand de tir pour les aspirants policiers de l'académie provinciale du Hainaut à Jurbise. Dans ce groupe, des jeunes de 20 à 36 ans. Et déjà, des changements de carrière. Il y a ici un ancien commercial auto, un militaire et une coiffeuse reconvertie.

Chloé Verdonck, 20 ans aspirante inspectrice, est une ancienne coiffeuse. "Moi j'ai besoin de bouger, d'action. Ici, on arrive à la police, on ne sait pas ce qu'on va faire ni ce qu'il va se passer. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu et aussi l'entraide entre les équipes", explique la jeune apprentie policière.

Moins de routine et une sécurité d’emploi malgré les horaires de nuit et les interventions parfois dures. Pour Clément, c’est le contact avec les citoyens qui manquait dans son précédent emploi. Il était militaire et agent de gardiennage, et à 23 ans, il a tenté une reconversion dans la police. "Moi, dans mon cas, j'étais à la défense dans un premier temps et ça m'a un peu perturbé cette coupure avec la société. C'est ça qui m'a fait me poser les bonnes questions. On est plus proches des citoyens", explique-t-il.

20 ans et une évidence : devenir policière. Pour Lisa, qui a quitté les études d’institutrice, ce sera une réalité en octobre. "Je pense qu'il faut énormément de patience dans ce métier. L'écoute et l'empathie sont aussi des valeurs qu’il faut avoir en étant policier", déclare Lisa Vandendorpe, aspirante inspectrice.

Maîtrise de la violence. Dans cette académie, il y a 30 % d’aspirants en plus. Une 3ème promotion devrait voir le jour cette année malgré les polémiques ou encore, les images du bois de la Cambre. Pas de quoi ruiner les ambitions, selon eux.

"Les réseaux sociaux amplifient le sentiment. Mais je pense que le candidat policier entrera dans la police malgré ce qu’on dit sur les réseaux sociaux et dans la presse", assure Vincent Amand, coordinateur de l’académie provinciale de police du Hainaut.

Ici, 1 aspirant sur 5 a 30 ans ou plus. C’est le cas d’Alexandre, proclamé aujourd’hui Policier après 1 an de formation. Depuis ce matin, le père de famille, ancien maître chien dans le privé, est devenu inspecteur de police. "C'est pas qu’un métier, c'est vraiment une façon d’être. On ne peut pas dire qu'on fait ça juste pour faire un métier! J'étais déjà passé il y a presque 10 ans mais j'avais échoué. Maintenant c'est fait, c'est réussi, et c'est l'accomplissement d'un rêve!", se réjouit Alexandre Renard, devenu inspecteur de police aujourd’hui.

Prêt pour le service, l’inspecteur commencera à travailler demain dans sa zone de police.