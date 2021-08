Teneur trop élevée d'oxyde d'éthylène: un rôti et des glaces rappelés

Un rôti cuit de filet de poulet Volaé et des bâtonnets de glace vanille Oasis ont été rappelés pour une teneur trop élevée en résidus d'oxyde d'éthylène. Voici les détails.

Rappel d'un rôti cuit de filet de poulet

La société LDC SASU procède au rappel consommateurs du rôti cuit de filet de poulet de la marque VOLAE, en raison d'une teneur trop élevée en résidus d'oxyde d'éthylène dans un ingrédient, annonce la société vendredi. Le produit a été retiré de la vente.

Le produit concerné est conditionné en barquette sous vide de 450 gr et porte l'estampille sanitaire FR 61 096 018 CE. Il porte les dates de péremption 11/08/2021, 13/08/2021, 18/08/2021 ou 27/08/2021 et a été commercialisé via Intermarché entre le 8 juin et le 11 août.

Il est demandé aux clients de ne pas consommer ce produit et de le rapporter dans leur magasin où il leur sera remboursé.

Rappel de bâtonnets de glace vanille Oasis



La société Froneri procède au rappel consommateurs des bâtonnets de la marque OASIS en raison d'une teneur trop élevée en résidus d'oxyde d'éthylène dans un additif alimentaire, fait savoir Intermarché vendredi.

Il s'agit des bâtonnets Oasis vanille tropical x10 de 400 gr munis du code 3274661106716 et portant la date de péremption du 28/02/2023. Les numéros de lot concernés sont VA1046, VA1047, VA1048 et VA1049. Ce produit a été retiré de la vente et il est demandé aux consommateurs en possédant de ne pas le consommer et de le ramener en magasin où il leur sera remboursé.