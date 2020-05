Tennis à nouveau autorisé depuis le 4 mai: MAIS peut-on prendre les balles de son adversaire en main?

Le jour de la reprise du tennis en Belgique, une réunion s'est tenue en compagnie des représentants des fédérations du pays, la ministre des sports et d'experts pour clarifier certains point sur la pratique du tennis durant cette première phase de déconfinement.

Depuis ce lundi 4 mai, la pratique des activités sportives (tennis, golf ou kayak) en plein air a été élargie et permise sous conditions strictes. Cela fait partie de la première phase de déconfinement annoncée par le Conseil National de Sécurité.

Comme chaque jour, vous êtes nombreux à nous transmettre des questions sur la période unique que nous vivons via le bouton orange Alertez-nous. C'est le cas de Déborah, joueuse de tennis: "On nous permet de reprendre le tennis sans se préoccuper des balles. (…) Dans un match, les joueurs prennent chacun à leur tour les balles. Doit-on jouer avec un tube chacun, de marque différente et ne prendre en main que nos balles ?", s'interroge-t-elle.

A chacun ses balles

Dans un premier temps, les autorités n'avaient donné aucune précision sur ce point à l'AFT (Association francophone de tennis). Lundi dernier, jour de reprise de l'activité sportive, une nouvelle visioconférence s’est tenue entre les autorités et les responsables des fédérations sportives. L'occasion d'apporter quelques précisions comme le marquage des balles et le port du masque avant et après l’activité. Les consignes sont désormais claires: "Marquez vos balles et celles de votre partenaire de manière distincte. Ne prenez pas en mains les balles provenant d'un autre terrain ou de votre partenaire." Ces nouvelles recommandations ont été relayées sur le site de l'AFT. Elles émanent d'experts en concertation avec la ministre des sports de la FWB.

Pour rappel, la pratique du tennis est autorisé uniquement en extérieur est à deux personnes maximum. Les règles de distanciation sociale avant, pendant et après les rencontres sportives restent évidemment d'application. L'ensemble des directives de sécurité pour la pratique du tennis durant cette période sont consultables en cliquant ICI.



Les mesures en résumé - @ATF.be:

