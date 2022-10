Tennis de table: La Belgique aligne un deux sur deux après son succès sur Singapour

(Belga) Après son exploit samedi contre Taïwan (3-1), 7e nation mondiale, la Belgique, 23e mondiale, a enchaîné par un second succès contre Singapour (ITTF 28) 3 à 0 pour son deuxième match de groupe aux Championnats du monde de tennis de table par équipes à Chengdu en Chine.

Dans le premier match, Martin Allegro, 96e mondial, a dominé Yew En Koen Pang, 116e mondial, 3 sets à 1 (11-13, 11-5, 11-9 et 13-11) Cédric Nuytinck (ITTF 104) a battu ensuite Zhe Yu Clarence Chew (ITTF 149) sur le même score 11-3, 11-9, 6-11 et 11-6. Adrien Rassenfosse (ITTF 171), 19 ans, a parachevé le travail en écartant Izaac Quek (ITTF 199) 11-3, 6-11, 11-7 et 11-3. Les Belges rencontreront encore la Croatie, 10e nation mondiale, (4h00) lundi. Les Croates ont battu Singapour samedi (3-2) dans ce groupe 7. Trente-deux équipes ont été réparties dans sept groupes pour ces Mondiaux revenus au calendrier pour la première fois depuis quatre ans. Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale (à élimination directe). L'équipe belge est coachée par Martin Bratanov de l'aile francophone, son homologue de l'aile flamande Bojan Tokic ayant dû renoncer, malade. Lors des Mondiaux 2018 à Halmstad, en Suède, la Belgique a été battue au premier tour du tableau pour les places 13 à 20. L'équipe masculine belge avait été vice-championne du monde en 2001 à Osaka et atteint les demi-finales des Mondiaux 1991 à Chiba, aussi au Japon. (Belga)