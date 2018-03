Test à l'aveugle: le blanc-bleu-belge bien meilleur en goût que les fameux bœufs argentins ou irlandais

Le blanc-bleu belge est largement la viande préférée des Wallons, devant la limousine, le bœuf irlandais, argentin, ou la blonde d'Aquitaine, ressort-il d'un test réalisé à l'aveugle en février - soit avant l'affaire Veviba - à la demande de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W), rapporte La Dernière Heure mardi.

À la cuisson, en termes d'odeur, d'apparence, de texture et de goût, il a à chaque fois été préféré à la viande irlandaise (vache), et au bœuf argentin, dans l'intégralité des catégories.



Le goût du bœuf belge cuit a ainsi été jugé très agréable par 86% des personnes qui l'ont goûté, pour seulement 56% à la viande irlandaise, et 24% au bœuf argentin. Seuls 20% des Wallons ont trouvé le blanc-bleu insipide, pour 49% à la viande irlandaise, et 66% à l'argentine.



"Certains présentent aujourd'hui, à tort, l'agriculture wallonne comme si elle produisait de l'industriel. Alors qu'au contraire, on voit bien qu'elle produit de la haute qualité, qui par ailleurs, gagne des parts de marché à l'étranger", a commenté René Collin (cdH), ministre wallon de l'Agriculture.



Environ 600 personnes âgées de 18 ans au moins ont été sélectionnées pour constituer un échantillon représentatif de la population wallonne. Elles ont été sondées par AQ Rate, une firme spécialisée dans les études de marchés.