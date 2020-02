Test Achats: "Deux produits de marques blanches sur trois ne répondent pas aux exigences de sécurité européenne"

Cela vous est déjà arrivé de commander des articles sur internet mais sur quel site et quels produits? Test Achats et plusieurs autres associations de consommateurs ont réalisé un grand test. Il révèle que deux produits sur trois ne répondent pas aux règles de sécurité européenne. Julie Frère, porte-parole de Test Achats était notre invitée dans le RTL INFO 13H. Elle a répondu aux questions d'Alix Battard.

Expliquez-nous d'abord ce que vous avez testé exactement?

Tout d'abord, on ne peut pas conclure que de manière générale, deux produits sur trois ne répondent pas aux exigences de sécurité parce que nous avons ciblé les produits que nous avons achetés en choisissant des produits de marques blanches. On a acheté 18 catégories de produits. Cela compte aussi bien des chargeurs USB, des détecteurs de fumée, des vêtements pour enfants, des jouets pour enfants mais aussi des bijoux. C'est une très large catégorie de produits. Malheureusement, le constat est que sur les 250 produits que nous avons achetés au total, deux sur trois des produits ne répondent pas aux exigences européennes en matière de sécurité.

Sur quel site avez-vous commandé ces produits?

On les a commandés sur les plateformes de vente les plus connues aujourd'hui comme Wish, Aliexpress, Amazon, Ebay ou encore Light In The Box.

Est-ce qu'ils proviennent du monde entier ou il y a des pays plus particulièrement ciblés?

On sait évidemment qu'il y a une grande partie qui vient de Chine. C'est un des problèmes que l'on a constaté et c'est un des signes qui doit alerter les consommateurs quand on reçoit que des instructions en chinois. Cela ne répond pas du tout aux exigences européennes en matière de sécurité, il faut pouvoir lire le mode d'emploi du produit dans une langue qui est compréhensible pour le consommateur.

Ils ont un point commun ces produits? Vous les avez choisis car ils coûtaient tous très peu cher?

On s'est dit qu'aujourd'hui les consommateurs cherchent des produits à petit prix. Parfois, on remarque qu'on essaie d'imiter les grandes marques mais qu'il n'y a pas de marque indiquée sur le produit. C'était probablement dans cette catégorie-là de produits qu'il y a le plus de problèmes. Malheureusement, nos craintes ont été confirmées par les résultats de nos analyses en laboratoire.

Vous dites que deux produits sur trois de ceux que vous avez achetés présentaient des risques. On ne parle pas simplement de problèmes de fonctionnement, vous parlez de risques pour le consommateur. Lesquels exactement?

On a un exemple très concret: tous les détecteurs de fumée que l'on a achetés, aucun ne fonctionnait. C'est un risque très concret car on pense que l'on a un détecteur d'incendie qui fonctionne chez soi alors qu'il est inefficace. C'était la même chose pour les détecteurs de monoxyde de carbone. On a trouvé plusieurs substances dangereuses dans les jouets pour enfants: des phtalates, bien au-delà des normes européennes qui sont aujourd'hui en vigueur. Dans les dentifrices blanchissants aussi, il y a une substance qui est utilisée et qui est réglementée. Parfois, la limite autorisée est dépassée de 14 à 70 fois. Cela peut provoquer de graves irritations aux gencives. Il y avait également des substances toxiques dans les bijoux que nous avons constatées. Ce ne sont pas des petits risques pour la santé des consommateurs, cela peut avoir des implications très concrètes voire fatales quand on parle du détecteur à incendie.

On n'est donc pas protégé lorsque l'on fait son shopping en ligne?

C'est le sentiment que nous avons aussi. On se pose la question de la responsabilité de ces plateformes. Nous demandons qu'il y ait un cadre beaucoup plus clair parce que ces plateformes aujourd'hui sont en quelque sorte un intermédiaire entre le vendeur et le consommateur. A priori, elles n'effectuent pas de contrôle sur les produits qui sont proposés sur le site. Aujourd'hui, la seule obligation que les plateformes ont, c'est une fois un produit dangereux signalé, elles doivent le retirer du marché dans un délai raisonnable.

Vous avez signalés ces produits?

Oui, nous l'avons fait. Parfois, on a une réaction que l'on peut qualifier de rapide, les produits ont été retirés. Pour certains, on n'a pas eu de réponse du tout. D'autres fois, on nous a dit "Je ne vois pas quel est le problème, on laisse le produit sur le site". Ce qui est interpellant, c'est que même si le produit a été retiré du marché, on a vu que les mêmes produits étaient de nouveau sur le site après une vérification ultérieure. Cela pose vraiment une question en termes de contrôle structurel de ce qui est proposé aux consommateurs.

Comme consommateur, qu'est-ce que l'on peut faire à part éviter d'acheter les produits les moins chers possibles ? Est-ce que l'on a une capacité d'action?

Déjà, ce que vous venez de dire est un très bon conseil. La sécurité n'a pas de prix. Il vaut mieux acheter un produit avec un prix raisonnable, éviter les marques blanches car on a vu que c'était dans ce domaine-là qu'il y a le plus de problème. Vérifier aussi quand on reçoit un produit, on a un mode d'emploi qui n'est pas disponible uniquement en chinois et qui est incompréhensible. On peut faire aussi des petits tests de vérification soi-même comme pour les jouets d'enfants en voyant si des petites pièces ne se détachent pas ou si les piles ne sont pas facilement accessibles pour les enfants. Quand on commande en ligne, on a un délai de rétractation de 14 jours pour changer d'avis donc on peut toujours renvoyer le produit.