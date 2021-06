Test Achats alerte sur la vente de produits en fibre de bambou interdits

Certains produits contenant de la fibre de bambou et de la mélamine sont toujours disponibles malgré leur interdiction de vente, constate mardi Test Achats, après une enquête. L'organisation de protection des consommateurs a transmis ses découvertes à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).



Depuis février 2021, la Commission européenne à interdit la commercialisation de produits en plastique contenant de la fibre de bambou, car ceux-ci ne respectent pas les normes européennes.

Selon Test Achats, ces objets, très en vogue ces dernières années, comme la vaisselle en bambou, contiennent, pour certains, de la mélamine et du formaldéhyde, deux substances nocives qui peuvent être libérées à une température supérieure a 70° C, lors d'un passage au micro-onde par exemple. Cette interdiction fait suite au signalement du système européen d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui a répertorié 82 rapports faisant état de problèmes de rejets de substances nocives par des objets en fibres de bambou.

Après enquête, Test Achat a découvert que plusieurs produits destinés aux bébés et aux jeunes enfants étaient toujours disponibles à la vente sur les sites Sebio, Nature &Découverte, fruugo, smallable, ou l'armoire de bébé. Mais également dans certains magasins physiques, notamment des produits de la marque Lässig ou de la marque Ekobo. L'organisation de protection des consommateurs a averti l'Afsca et l'encourage à intensifier ses vérifications. La Belgique a fixé la date butoir du deuxième trimestre 2021 pour le renforcement des contrôles.