Test Achats demande aux assureurs de rembourser une partie de la prime à leurs clients

L'organisation de défense des consommateurs, Test Achats, a appelé mardi les assureurs à rembourser une partie de la prime de cette année ou à accorder une remise sur la prime de l'année prochaine à leurs assurés. L'organisme a en effet observé que, depuis le début du confinement, les accidents de voiture avec dommages corporels sont de 68% inférieurs à la moyenne des trois dernières années. L'organisation de consommateurs s'attend à ce que le secteur envoie un signal clair en vue d'un remboursement ou d'une remise sur les primes de l'année prochaine. "Actuellement, il est possible d'obtenir une remise de prime auprès de nombreux assureurs automobiles en ajoutant une limite de kilométrage annuel au contrat. Mais cette option n'est pas adaptée à une situation temporaire, sachant qu'il faudra ensuite réajuster le kilométrage dès que la situation reviendra à la normale", explique Test Achats.

Une demandé adressée aux assureurs

L'association souligne que les charges relatives aux dommages ayant fortement diminué pour les assureurs en raison du confinement et du peu d'accidents de voiture, des marges plus importantes sont donc disponibles. Les assureurs ont ainsi la possibilité d'accorder à de nombreux clients un remboursement ou une remise sur la prime pour l'année prochaine. Test Achats a donc envoyé une lettre à tous les assureurs en ce sens. "Avec plus d'1,25 million de belges en chômage économique, les consommateurs ont été durement touchés par la crise. Nous demandons aux assureurs automobiles, qui ont dû faire face à un risque moindre, d'en faire bénéficier leurs clients. Cela serait une bonne nouvelle parmi toutes les mauvaises liées au coronavirus", conclut la porte-parole de l'organisation, Julie Frère. Les consommateurs peuvent adresser toutes leurs questions concernant leurs droits dans le contexte de l'épidémie (annulation de voyage, report crédit hypothécaire, etc) au 0800/29.510, rappelle par ailleurs Test Achats. Un dossier complet est également à leur disposition sur https://www.test-achats.be/corona

CORONAVIRUS: les dernières infos