Test PCR juste après être vacciné: est-ce que je risque d'être positif?

Quelques jours après le dernier comité de concertation, de nombreuses questions nous parviennent via le bouton orange Alertez-nous. Beaucoup d'entre elles concernent les voyages. Pour rappel, l’entrée en vigueur du certificat sanitaire européen, prévue le 1er juillet.

"Je fais mon vaccin le 11 juin. Trois jours après je dois faire un test PCR pour partir en vacances", écrit Sam, un alerteur, qui se questionne: "Est-ce que je risque d'être positif à cause du vaccin?"

Réponse - Non, le vaccin ne va jamais vous rendre positif au covid parce qu’on ne vous injecte pas directement un virus actif. Vous n’aurez pas de virus dans le nez, dans la gorge ni ailleurs donc le test PCR ne sera pas positif à cause du vaccin. Par contre, vous pouvez très bien contracter le covid dans la foulée du vaccin, le temps de bien fabriquer vos anticorps. Mais ça ne sera pas à cause du vaccin.