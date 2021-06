Testing massif dans une école à Wavre après la découverte de plusieurs cas positifs: "Ça demande une certaine organisation logistique"

À Wavre, 800 élèves et membres du personnel de la section secondaire de l'Institut de la Providence se sont fait tester en quelques heures ce vendredi matin. L'école avait été fermée après un nombre important de cas positifs y a été détecté la semaine dernière. Ce testing massif permettra de voir si l'école peut rouvrir.

Dans le complexe sportif de Wavre, 75 tests PCR sont effectués à l'initiative de l'école. "Qu'ils (les élèves et membres du personnel ndlr) viennent chez nous. On les encode, on leur donne leur tube et ils partent se faire frotter. Ça demande une certaine organisation logistique et ça demande aussi du matériel humain comme des infirmières qui sont déjà fort demandées ailleurs", souligne Valérie Verbelen, employée administrative chez l'Aviq (l'Agence pour une Vie de Qualité).

Pour éviter une grande concentration de personnes en même temps, les élèves doivent se présenter selon une grille horaire bien précise. "Ils sont arrivés devant le centre à une heure bien précise. Les premiers, c'était de 8h30 à 9h. Les 2e de 9h à 9h30 et ainsi de suite", explique Vincent Dejet, concierge du centre sportif et responsable des infrastructures intérieures à Wavre.

Résultats attendus dans les 24h

Le testing s'est déroulé dans les délais impartis sans accro. Les élèves sont plutôt coopératifs mais quelque peu inquiets à quelques jours de leurs examens. "Et du coup, c'est un peu compliqué de faire du distanciel alors que l'on a encore des examens", confie l'une d'entre eux.

Du côté des professeurs, la réactivité de l'école est bien accueillie. "On a été très vite presque confinés chez nous, des élèves mis en quarantaine. Et ces tests auxquels tout le monde doit se soumettre, c'est une bonne chose. Je suis ravie de ça", estime Vincianne Dumont, professeur de langues.

"Je trouve que c'est une bonne chose qui permettra à chacun de rentrer lundi à l'école de manière sereine", confie Laurence Jean, professeur de sciences.

Les résultats des tests devraient tomber dans les 24h. Ils détermineront la réouverture ou non de l'école lundi prochain.