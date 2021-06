Julie se demande si son test réalisé le 29 juin pour un voyage sera gratuit: voici la réponse

Quelques jours après le dernier comité de concertation et à l'approche des grandes vacances, de nombreuses questions nous parviennent via le bouton orange Alertez-nous. Nombre d'entre elles concernent les voyages. Pour rappel, l’entrée en vigueur du certificat sanitaire européen est prévue le 1er juillet. Nous sommes donc dans un entre-deux qui suscite beaucoup d'interrogations pour de nombreuses personnes.

Julie nous a posé cette question: "Je partirai en vacances en France du 2 au 9 juillet avec ma famille. Nous nous ferons tester le 29 juin en fin de journée. Pourrons-nous bénéficier des tests PCR gratuits?".

La réponse: Malheureusement non. Les tests PCR seront gratuits pour les mois de juillet, août et septembre. Donc seulement à partir du 1er juillet. Avant cette date, il faudra donc encore payer pour les tests PCR. Le 29 juin c’est donc un peu tôt. Il fallait choisir une date, et c’est la décision des autorités belges.

Pour rappel, il y aura donc deux tests PCR gratuits cet été. Toute personne qui n’a pas encore eu l’occasion de se faire vacciner complètement (soit deux doses avec un délai de 2 semaines après la seconde dose) pourra en bénéficier.