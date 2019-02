Thermomètre en hausse: faut-il déjà enlever ses pneus hiver?

Avec le retour d’une météo plus clémente, quand vous prenez votre voiture, vous voyez le thermomètre et vous vous demandez si vous devez changer vos pneus. Un conseil : n’allez pas trop vite en besogne.

Pierre Boonen est gérant d’un magasin de pneus. Et il incite à patienter un peu avant d’envisager d’enlever ses pneus hiver. "Il y a deux ans par exemple, au mois de mars on a encore eu de la neige donc quelque part tant que la température ne passe pas régulièrement au-dessus des 17, 18 degrés, il n’y a pas lieu de changer ses pneus hiver parce que la nuit, il y a encore des températures qui sont proches du gel", argumente-t-il. Et les pneus hiver sont efficaces jusqu’à 7 degrés.



Le professionnel pointe une autre chose à prendre en considération : l’importance d’utiliser ses pneus hiver. "Je considère qu’il faut surtout gérer le temps, le nombre de kilomètres qu’on parcourt avec des pneus hiver et donc le nombre de km qu’on parcourt avec les pneus été", dit-il.





Pourquoi ?



Pierre Boonen prend l’exemple d’un client qui fait 20.000 km par an avec son véhicule : "Je lui conseille fortement de faire 10.000 km par an avec ses pneus hiver et 10.000 avec ses pneus été".



Pourquoi ? "S’il en fait moins avec ses pneus hiver, au bout de cinq ans, ses pneus seront très beaux mais le problème, c’est que la gomme sera sèche et ne sera plus efficace sur neige". En général, le rush dans les magasins de pneus se déroule au mois de mars.