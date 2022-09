Thierry fait le plein BEAUCOUP moins cher en France: "Tous les coups sont permis maintenant"

Le diesel et l'essence sont beaucoup moins chers dès aujourd'hui en France qu'en Belgique. Le gouvernement français a augmenté temporairement la remise sur les accises à 30 cents/litre et le fournisseur Total Energies accorde une autre remise de 20 cents/litre.

Envoyé à Maubeuge, notre journaliste Guillaume Fraikin a interrogé des clients belges côté français. Ils sont catégoriques. "Tous les coups sont permis maintenant. Désolé mais la Belgique qu’est-ce qu’elle a fait ? A part du bla bla hier elle n’a rien fait d’autre. Et alors venir nous dire qu’il faut isoler plus, d’accord. Mais la personne qui ne sait déjà pas payer, où elle va trouver l’argent pour payer plus pour faire ses travaux ? C’est pas possible. Il faut rester honnête", a témoigné Thierry au volant de sa voiture avant d'aller faire ses course dans un supermarché... français.

Les propriétaires de pompes à essence belges craignent donc cette concurrence."La différence de prix avec la Belgique devient si importante que nous craignons pour la position concurrentielle de nos stations-service dans la région frontalière", déclarait mercredi Johan Mattart, de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants Brafco. Il invite le gouvernement belge à réduire davantage les droits d'accises.

Le gouvernement fédéral applique déjà une réduction de 17,5 centimes d'euro sur l'essence et le diesel à la pompe. Selon M. Mattart, la réglementation européenne permet une nouvelle réduction, de sorte que la différence avec la France, mais aussi l'Allemagne, se réduirait.