Thierry Neuville talonne Sébastien Ogier en tête en Turquie à mi-journée samedi

Thierry Neuville (Hyundai) talonnait d'une seconde et 6/10e le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris) après trois des six spéciales du Rallye de Turquie lors de la journée de samedi à Marmaris.

Le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) est 3e pour l'instant à 12.3 du Français. Contraint à l'abandon l'Estonien Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) n'est plus dans la course. Ogier avait profité de la première spéciale de la journée, longue de 31.79 km, pour prendre la tête du Rallye au détriment de son compatriote Sébastien Loeb (Hyundai), désormais 4e à 21.7 après cinq spéciales disputées. Sébastien Ogier s'est à nouveau montré le plus rapide dans la deuxième spéciale du jour alors que Thierry Neuville signait le meilleur chrono dans la 3e. "J'ai essayé de trouver une bonne adhérence et des trajectoires propres. Mais nous avons besoin d'un meilleur équilibre, nous y travaillons", a tweeté Thierry Neuville. L'après-midi réserve aux pilotes la même boucle de trois spéciales.