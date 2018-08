Une application pour smartphone et un site internet ont été créés pour rassembler les gens d'un même quartier. Son nom: HoPLR. Il relie les voisins qui ne se connaissent pas forcément. L'application cartonne en Flandre et arrive à Bruxelles. Nos journalistes Souha Abou Taha et Emmanuel Tallarico ont rencontré Thierry, un utilisateur satisfait.

Nos journalistes Souha Abou Taha et Emmanuel Tallarico ont rencontré Thierry. Il est l'un des 100.000 utilisateurs de ce réseau social made in Belgium. L'objectif de l'application HoPLR est de rassembler les internautes uniquement d'un même quartier.

Ce dimanche, il rend service à sa voisine qu'il a rencontré via la plateforme. "Je suis chez une voisine que j'ai rencontré via l'application, je lui rends un petit service pendant qu'elle est partie en vacances, j'arrose ses plantes", explique Thierry à nos journalistes. L'application met en réseau le voisinage direct en toute confidentialité. Thierry y est inscrit depuis trois mois et il trouve l'expérience sociale intéressante.

Un parti à terme

Créé en 2014, le site est largement utilisé en Flandre. Le nouvel objectif des créateurs est de se développer à Bruxelles et en Wallonie. "A partir de la fin de l'été, Bruxelles devrait normalement être intégralement couverte par HoPLR. Chaque citoyen va recevoir un courrier dans lequel il y aura un code, un code unique pour son quartier à lui et qui va permettre de s'inscrire sur la plateforme", indique Gaële Poncelet, chargée de communication chez HoPLR, à nos journalistes.

L'application en est à ses débuts à Bruxelles. Son pari à terme: convaincre le citoyen d'utiliser son smartphone pour passer la porte du voisin et le faire participer activement au développement de son quartier et de sa commune.