Thomas Cook: des centaines de Belges encore rapatriés de Tunisie, d'Espagne, de Turquie et d'Egypte

Des vacanciers en voyage en Tunisie vont rentrer plus tôt que prévu. Un vol Brussels Airlines est en effet prévu mardi pour ramener de Djerba et Enfidha vers la Belgique des touristes, partis avec Thomas Cook, dont les vacances se terminaient normalement jeudi, vendredi ou samedi, peut-on lire sur le site internet du site du Fonds de garantie voyages. Ces voyageurs ont droit à un remboursement pour les jours de vacances manqués.



Le Fonds de garantie voyages essaie de regrouper tant que faire se peut les voyageurs pour que les avions ne volent pas à moitié remplis. "Notre tâche est de rapatrier les gens", justifie le directeur du Fonds, Mark De Vriendt. Les personnes lésées par des vacances réduites pourront introduire une demande de remboursement via le site internet du Fonds de garantie voyages.



D'autres voyageurs de Thomas Cook pourraient voir leurs vacances raccourcies dans les prochaines jours. Le Fonds espère avoir rapatrié pour le 6 octobre la grosse majorité des quelque 13.000 touristes belges qui se trouvaient à l'étranger lorsque l'insolvabilité financière de Thomas Cook Belgique a été constatée mardi dernier.



Sept vols de rapatriement de touristes belges en provenance d'Alicante, Palma, Heraklion, Malaga, Antalya, Tenerife et Hurghada sont prévus ce lundi, peut-on encore lire sur le site internet du Fonds.