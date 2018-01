Tineke, atteinte d'une leucémie, n'a que 39 ans et est déjà pensionnée: elle voudrait travailler mais ne peut pas

Elle s'appelle Tineke. Elle n'a que 39 ans et elle est déjà pensionnée. Cette habitante de Beveren, près d'Anvers, a été déclarée "inapte" au travail, suite à une leucémie. Avec à peine 700 euros par mois, elle voudrait recommencer à travailler, mais un règlement l'en empêche. Il s’agit d’une loi qui date de 1844 et que le ministre des Pensions espère pouvoir bientôt modifier. Fanny Dehaye, Samuel Ledoux et Marc Evrard l’ont rencontré pour le RTL INFO 19H.

Tineke a 27 ans lorsqu’on lui diagnostique une leucémie. Son traitement va durer plusieurs années durant lesquelles elle bénéficie d’une allocation maladie. Plus tard, le cancer récidive. La jeune éducatrice est dans l’impasse: tous ses congés maladie sont épuisés. "J'avais été convoquée par le comité médical, et en dix minutes, ils ont décidé de me mettre en pension permanente pour cause de handicap physique. J'avais 34 ans".





"Vous vous sentez inférieur aux autres"

Déclarée inapte, la jeune femme ne peut plus travailler alors qu’elle le souhaite. Depuis 5 ans, Tineke touche 378 euros par mois, et une allocation d’invalidité de 311 euros, soit 689 euros. "Vous vous sentez déjà différente, parce que vous devez faire face à cette maladie. Mais c’est aussi difficile parce que vous êtes mis dos au mur. Vous vous sentez inférieur aux autres, et pourtant, vous voulez toujours travailler".





"On voudrait remplacer ce système"

Du côté du cabinet du ministre des Pensions, on cherche des solutions: "On voudrait remplacer ce système par un système de maladie-invalidité pour les fonctionnaires et pour la fonction publique dans son ensemble, on est en concertation avec les régions et communautés sur le sujet, pour que les gens puissent, s’ils guérissent, réintégrer le marché du travail", explique Daniel Bacquelaine, ministre fédéral MR des Pensions.

La réforme est prévue pour 2019. D'ici là, un système intermédiaire devrait être mis en place pour que ceux qui le désirent retournent au travail.