Les élèves souffrent vraiment des toilettes mal entretenues dans les écoles: "On ne peut pas se concentrer et à la fois se retenir"

Votre enfant est en chemin pour l'école et peut-être vous êtes-vous assuré, avant de le laisser partir, qu'il fasse un détour par les toilettes de la maison car celles de l'école sont souvent peu ragoutantes. Un fonds géré par la fondation roi Baudouin vient en aide aux établissements. Il lance un nouvel appel à projets, car trop d'élèves évitent les toilettes de l'école. Cela présente des risques pour la santé.

C'est un secret pour personne: l'état des toilettes dans les écoles laisse parfois à désirer. Il existe des subsides pour améliorer la situation. Un fonds géré par la fondation Roi Baudouin. 136 écoles maternelles et primaires ont pu bénéficier de 700.000 euros. Un appel à projet est lancé pour le secondaire, car quand les toilettes sont sales et délabrées, les élèves ont tendance à se retenir et c'est très mauvais pour leur santé. Cela engendre des infections mais aussi du stress.

Le docteur Emmanuel De Becker, chef du service de psychiatrie infanto-juvénile aux Cliniques Saint-Luc à Bruxelles, était au micro de Bernard Lobet pour Bel RTL: "Quand un enseignant dit à un enfant alors que les cours viennent de reprendre ‘tu attends, tu te retiens’, c’est loin d’être idéal. L’enfant ou l’adolescent a une maîtrise relative, comme nous tous d’ailleurs, sur son corps. On ne peut pas à la fois se concentrer sur l’enseignement et à la fois arriver à se retenir. Ce n’est pas bon pour l’enfant."