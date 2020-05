Trop de clients pour la réouverture des commerces? "Ne vous ruez pas tous lundi dans votre magasin favori"

L'administrateur délégué de la fédération belge du commerce et des services (Comeos) répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans pour le RTLINFO 13H.

Est-ce que vous pouvez estimer déjà la proportion de magasins qui pourraient rouvrir lundi ?

Non, c'est difficile. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas tout le monde va essayer d'ouvrir. Peut-être que tous les magasins d'une même chaîne n'ouvriront pas. Mais en tout cas, je n'imagine pas un seul commerçant qui décide de rester fermé lundi. Donc tout le monde va s'y mettre et je crois que c'est bien aussi pour assurer une répartition maximale des clients sur un nombre très élevé de magasins.



Vous n'avez pas peur qu'il y ait trop de clients à la fois, surtout les premiers jours ?



Je profite de l'antenne que vous me donnez pour faire un appel pour dire à tout le monde : vous êtes déjà depuis des semaines en confinement, vous avez attendu des semaines sans aller dans votre magasin favori, ne vous ruez pas tous lundi dans votre magasin, attendez mercredi, jeudi et essayer d'étaler vos visites. Ça, c'est vraiment l'appel que nous lançons. Le deuxième évidemment, c'est qu'il n'est pas encore question de faire du shopping social, d'aller en famille faire des achats. On appelle vraiment les gens à y aller dans la mesure du possible seul pour éviter de trop de monde dans les rues et dans les magasins.



On a beaucoup parlé des magasins de vêtements notamment où on va souvent essayer, toucher la marchandise. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là pour ce ce type de magasins très spécifique ?



On a prévu des recommandations spéciales en effet pour ces magasins. Par exemple, du gel à l'entrée pour que quand vous touchez un vêtement, il n'y ait pas de risque de contamination. Une possibilité également pour les magasins lorsque le même le vêtement a été mis, de le mettre ensuite pendant un certain nombre d'heures écart avant qu'il ne soit réutilisé. La possibilité également de décontaminer les cabines d'essayage, voire de les fermer. Il y a beaucoup de mesures qui sont proposées aux magasins pour assurer une sécurité maximale des collaborateurs et des clients.



Dominique Michel en tant que représentant COMEOS, est-ce que vous, vous préconisez, vous demandez le port du masque pour tous les clients qui vont venir dans les magasins ?



Ça, c'est, je dirais, au gouvernement et aux virologues de se prononcer. On sait qu'il y a eu beaucoup de changements d'avis sur la chose ces dernières semaines. Donc je me garderai bien moi-même d'ajouter mon avis, même si évidemment j'en ai un. Donc j'attendrai de voir ce que le Conseil de sécurité va décider.



