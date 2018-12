Toujours pas de cadeau pour Noël? Voici quelques pistes pour trouver sans sortir de chez vous

On y est! Nous sommes le 24, le réveillon de Noël! Un moment de convivialité passé en famille ou entre amis pour partager un bon moment ensemble. Un réveillon qui peut aussi s'avérer stressant pour ceux qui comptent offrir un cadeau à leurs proches. Car entre le boulot, le blocus pour les étudiants, les enfants, les obligations personnelles... il est parfois difficile de trouver le temps de choisir LE cadeau qui fera mouche.



Vous êtes en galère à quelques heures de votre soirée? On vous propose ici quelques idées de cadeaux que vous pouvez préparer... depuis votre chaise!

Offrir un abonnement premium à un service en ligne: par exemple Spotify pour la musique ou Netflix pour les séries et films.

Prendre un abonnement auprès d'un média. Il existe même des "mooks" belges, des magazines/livres de reportages très visuels et très qualitatifs: 24h01, Medor, Wilfried, etc.

Contracter pour votre proche un abonnement dans une salle de sport, histoire de l'aider à réaliser ses futures bonnes résolutions pour 2019.

Pensez aussi aux cartes d'accès à des musées, des salles de spectacles, mais aussi aux pass cinéma.

Autre type d'"abonnement": signer pour une livraison mensuelle de fleurs, de bières spéciales, etc.

Si vous connaissez un peu les goûts de la personne, il est aussi très facile de réserver des places pour un spectacle en particulier.

Sur internet, vous trouverez aussi d'innombrables offres de cures et de thalasso.

Si votre proche est plutôt gastronome, vous pouvez également réserver une table dans un bon restaurant ou une journée de dégustation.

Et ne vous mettez pas trop la pression, le plus beau cadeau pour vos proches restera votre sourire et votre bonne humeur.