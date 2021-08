Toujours pas de circulaire pour organiser l'enseignement spécialisé: "La semaine prochaine, c'est la rentrée dans beaucoup d'écoles"

"On est le 30 juin, nous attendons des réponses", nous avait confié la directrice qu'une école spécialisée de Chastre, dans le Brabant wallon. 1 mois et demi plus tard, rien n'a changé: toujours pas de circulaire, un ensemble de documents contenant les directives organisant ce type d'enseignement. Mais à 10 jours de la rentrée, c'est un problème.

Cette circulaire, "c'est ce qui nous permet de savoir quels enseignants et paramédicaux on peut réengager, ceux qu'on ne peut pas réengager. Ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans notre école", nous a confié Béatrice Barbier, qui est aussi présidente de l'association des directeurs de l'enseignement spécialisé fondamental catholique.

Des réformes en cause

Le cabinet de la ministre assure que le document arrivera en fin de journée. "La circulaire est rédigée depuis juin, les réformes relatives à l'enseignement spécialisé prévues cette année ont conduit à des concertations plus longues, ce qui justifie le délai plus important dans l'envoi du document", nous a précisé le cabinet de Caroline Désir, ministre de l'éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Mais c'est tard. Il ne nous reste plus qu'une semaine et deux jours. La semaine prochaine, c'est la rentrée dans beaucoup d'écoles, les professeurs doivent organiser leur classe. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ?", poursuit Béatrice Barbier.