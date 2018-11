Toujours pas de courrier en vue ce vendredi, la grève bpost continue, mais il y a "des propositions très importantes sur la table"

"Des propositions très importantes et très concrètes ont été mises sur la table", indiquent jeudi soir direction et syndicats de Bpost dans un communiqué conjoint diffusé à l'issue d'une journée de négociations. "Les propositions sont actuellement évaluées et une nouvelle réunion est prévue lundi matin", ajoutent-ils.



"Afin de préserver la sérénité des échanges, les parties ont décidé ensemble qu'il n'y aura pas de communication supplémentaire d'ici là", indiquent-elles également. Une grève qui s'étend sur cinq jours touche depuis mardi les transports de la société, reliant les centres de distribution et les bureaux.

La grève concernera ensuite les postiers le 9 novembre, les guichets, l'administration et les call centers le 12 novembre et la distribution des colis le 13 novembre. Le conflit porte notamment sur la charge de travail et le manque de personnel.

Koen Van Gerven, le CEO de Bpost, sera l'invité de Martin Buxant ce vendredi à 7H50 dans la Matinale de Bel RTL.