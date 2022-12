Toujours plus de personnes sans abri: les inondations ont entraîné une hausse du public précarisé, s'inquiète la Croix-Rouge

Le froid annoncé pour ces prochains jours inquiète les bénévoles de la Croix-Rouge mobilisés à longueur d’année dans les activités d’aide aux personnes sans abri. Ces trois dernières années, le nombre de personnes sans abri a augmenté de 27 %. À Bruxelles, on dénombre plus de 5 300 personnes sans abri dont plus de 900 enfants selon des chiffres de la Fondation Roi Baudouin.

"Je suis très inquiet. D'autant plus qu'il y a trois Africains que je n'ai plus vus depuis 5,6 jours. Je me demande ce qu'il leur est arrivé. Je sais que deux dormaient dans un parc et un troisième sous un pont d'autoroute. Je suis aussi inquiet pour beaucoup de personnes qui ont été sinistrées avec les inondations, car certains sont tombés dans la précarité. C'est très inquiétant pour toute notre population précarisée", déplore André Rouffard, président de la Croix-Rouge de Verviers.

Des maraudes organisées

Chaque semaine, des "maraudes" ou tournées de rues sont organisées : 13 équipes se relaient à Bruxelles, 2 à Mons, 3 à Charleroi. Au total, 500 maraudes ont été réalisées en 2021 au cours desquelles 35.000 repas, sandwichs, tartines ont été distribués.

Cette semaine, 3 maraudes supplémentaires se dérouleront à Bruxelles. Certaines sont également prévues à Charleroi tandis que la Croix-Rouge de Couvin a ouvert son bar à soupe avec un mois d’avance et a transformé ses locaux en lieu d’accueil pour les personnes sans abri dès 9h30 le matin. Partout, on constate des besoins en hausse et la crise de l’accueil actuelle accentue le problème du sans-abrisme.