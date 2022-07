Tour de France en Belgique - la caravane, c'est le meilleur moment pour eux: "Les coureurs, ils passent trop vite, mais ça c’est gai"

Il n'y aurait pas de Tour de France, sans la fameuse caravane publicitaire. Elle passe généralement deux heures avant les coureurs. Sur le parcours, certains se sont installés très tôt ce matin pour être certains de ne pas manquer son passage.

Sauter, lever les bras ou encore crier, toutes les techniques sont bonnes pour attraper les gadgets et friandises lancés par la caravane. "Un numéro 13 FDJ, ça porte chance peut-être", lance une dame, très contente d’avoir pu attraper le petit cadeau. Pour une autre c’est : "Super, un porte-clé".

"Des bonbons Haribo, des biscuits, un porte-clé, ..." : une petite fille a du mal à tout tenir dans ses mains, alors qu’elle compte ses trésors.

Certains l’avouent la caravane, c’est finalement le meilleur moment pour eux. "Les coureurs, ils passent très vite, on n’a pas le temps de les voir. Même si on les connait, on ne les reconnait pas, ça passe trop vite, mais la caravane, ça c’est gai", confie une dame, sourire aux lèvres.

C’est une tradition familiale depuis des générations

Un moment familial aussi qui plaît aux enfants présents en nombre. "C’est une tradition familiale depuis des générations. Chez moi, on aime bien le Tour de France. On voulait reproduire ça avec les enfants", souligne un papa.

A Beaumont, la caravane est passée vers 10h40 ce matin, les cyclistes deux heures plus tard vers 12h45. Pour ne rien louper, certains étaient là très tôt. Un monsieur explique qu’il est venu avec "des petits sièges et quelques petites boissons, en attendant l’arrivée de la caravane et puis bien sûr les coureurs".

La caravane passera la ligne d’arrivée vers 15h45.