Voici pourquoi Touring utilisera des vélos électriques pour ses dépannages

Dès dimanche, journée sans voiture, Touring fera usage de deux vélos-cargos électriques pour ses dépannages, annonce l'organisation de mobilité dans un communiqué samedi. Un projet-pilote sera lancé à Gand et Bruxelles.

L'objectif est de contourner les goulets d'étranglement structurels de ces villes afin "d'apporter une aide plus efficace et plus rapide" tout en développant une flotte "plus verte".

Dès dimanche, deux patrouilleurs sillonneront les villes de Gand et Bruxelles sur des vélos-cargos. Ceux-ci contiennent une charge de 45kg pouvant être utilisée lors des dépannages. Les vélos-cargos seront envoyés là où Touring juge qu'ils pourront être les plus efficaces, en fonction de la panne.

Les patrouilleurs seront également équipés pour résoudre les problèmes des vélos électriques.