Tournant dans la campagne de vaccination en Wallonie: tous les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner

La Wallonie entre officiellement dans la phase 2 de la campagne de vaccination. Le grand public commence à recevoir sa convocation. On parle ici des moins de 65 ans qui n'ont pas de problème particulier de santé.

A Tournai, Ludo, 42 ans, a reçu sa convocation pour se faire vacciner samedi. Il fait partie de la phase 2 de la campagne de vaccination. "Je suis étonné que cela aille si vite. C'est chouette, surtout qu'avec ma compagne, nous bougeons beaucoup, nous allons en vacances en camping-car, donc c'est important de le faire", a réagi Ludo.

La phase 2 concerne les 18-64 ans. Les plus âgés sont d'abord contactés. Cette semaine, il s'agit essentiellement de la tranche 60-64 ans. Cela peut énormément varier en fonction des communes.

"Nous avons épuisé de manière assez large le public de plus de 65 ans, les personnes avec des comorbidités également. Donc, ici nous sommes autour des années 80/70 et nous commençons à vacciner de manière générale la plus grande partie de la population", explique Jawad Lawrizy, le directeur du centre de vaccination de Tournai.

Si vous n'avez pas encore reçu de convocation, vous pouvez vous inscrire sur Qvax

Les personnes de moins de 65 ans sont convoquées par sms ou par mail et par courrier postal, en fonction des informations communiquées à la mutuelle. "J'ai reçu la convocation mercredi dernier via mon smartphone, donc avec mon code de vaccination. J'ai tout de suite cliqué sur le lien", dit une dame. "On est impatient parce que c'est quelque chose de primordial au niveau de la population pour atteindre une couverture importante de vaccination, on participe", indique un autre candidat au vaccin.

Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu de convocation et qui souhaitent se faire vacciner, l'Agence pour une vie de qualité conseille de s'inscrire sur la liste d'attente Qvax.

"Tant que vous n'avez pas reçu votre invitation officielle, vous êtes éligible sur Qvax, donc il ne faut absolument pas hésiter à s'inscrire et on peut être appelé relativement rapidement. Là, on est toujours aussi sur un filtrage par âge mais les plus âgés vont moins s'inscrire maintenant puisqu'ils reçoivent déjà leur invitation", précise Lara Kotlar, la porte-parole de l'Aviq.

Aujourd'hui, 1.500 personnes doivent être vaccinées dans le centre de vaccination de Tournai.