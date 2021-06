Tournoi de qualification olympique - Hanne Michiels (-55kg) et Jess Rosiello (-67kg) éliminés

(Belga) Hanne Michiels (-55kg) et Jess Rosiello (-67kg) ont été éliminés dans leur tableau au premier tournoi de qualification olympique de karaté disputé de vendredi à dimanche à Paris.

En kumite, Hanne Michiels a été battue au premier tour par la Mexicaine Alicia Hernandez (7-1). En -67kg, le Carolo Jess Rosiello avait lui réussi à franchir deux obstacles - ceux du Namibien Michael Nakapandi (3-0) et du Géorgien Davit Pataridze (2-1) - avant de tomber au 3e tour face au Chilien Camilo Velozo (4-3). Six Belges sont engagés dans ce premier tournoi de qualification olympique où 24 tickets sur 80 seront délivrés pour les JO de Tokyo du 23 juillet au 8 août. Une place dans le top 3 est nécessaire pour assurer sa qualification. En kumite toujours, doivent encore entrer en action Quentin Mahauden (-75kg) et Nele De Vos (-61 kg) samedi, Luca Costa (+75kg) et Luana Debatty (+61kg) dimanche. (Belga)