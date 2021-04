Tournoi européen de qualification olympique escrime - Arne De Ridder, 6e au sabre, lors de la 1re journée à Madrid, aucun Belge qualifié

(Belga) Aucun Belge n'a réussi à se classer en ordre utile pour briguer un sésame olympique lors de la première journée du tournoi européen de qualification olympique d'escrime, samedi à Madrid en Espagne. Seuls les vainqueurs dans chacun des tournois décrochait sa qualification.

Arne De Ridder (FIE 86) a été le plus proche. Le sabreur de Wase, 21 ans, a pris la 6e place sur 17. Il s'est incliné en quarts de finale, 15 touches à 9, face au Britannique William Deary (FIE 54). Engagée en épée chez les dames, Amber De Pestel a été éliminée dès le premier tour en terminant à la 16e place, au pied des quinze premières places qualificatives pour la phase éliminatoire. La Flandrienne, 32 ans, 249e mondiale, qui est revenu à la compétition après une dizaine d'années d'absence et une double maternité, se classe 18e sur 22. Au fleuret messieurs, Stef Van Campenhout, 125e mondial, a subi le même sort qu'Amber De Pestel en terminant à la 19e place, juste derrière les 18 places qualificatives pour le tableau final. Dimanche, Neisser Loyola (épée messieurs) et Jolien Corteyn (sabre dames) vont tenter à leur tour d'obtenir leur qualification en vue des JO de Tokyo (23 juillet-8 août). L'escrime belge n'a actuellement aucun qualifié pour Tokyo. (Belga)