Tous les indicateurs en hausse, mais un ralentissement semble s'opérer

Tous les indicateurs de l'épidémie (contaminations, hospitalisations, décès) continuent d'augmenter "dans toutes les régions et toutes les tranches d'âge", a commenté vendredi en conférence de presse le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, Yves Van Laethem. Cependant, un ralentissement se remarque tant pour les contaminations que pour les hospitalisations, a-t-il relevé.

Actuellement, 1.417 personnes sont hospitalisées pour des pathologies liées au Covid-19, dont 258 en soins intensifs. Le nombre de patients en hospitalisation classique augmente de façon plus importante (+37% sur une semaine) que celui des patients en soins intensifs (+11%), mais il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions, prévient Yves Van Laethem, car comme les décès, les hospitalisations en soins intensifs arrivent plus tard. Sur la base des données actuellement disponibles - un rapport détaillé doit être publié en novembre - environ un tiers des patients hospitalisés en soins intensifs sont vaccinés. "Mais il s'agit surtout de personnes immunodéprimées qui n'ont pas encore eu leur troisième dose", nuance M. Van Laethem. Vaccinés, non-vaccinés, il est important que chacun fasse des efforts pour diminuer ses contacts, "surtout ceux qui impliquent des personnes à risque", ont rappelé les porte-parole. "Il faut diminuer la circulation du virus pour soulager la pression" qui pèse tant sur la première ligne de soins que sur les hôpitaux mais aussi sur les infrastructures en charge du suivi des contacts. C'est également dans ce but que le commissaire corona Pedro Facon a rappelé vendredi matin qu'il n'était pas nécessaire de passer par son médecin traitant pour générer un code de test, par exemple lorsque l'on a été en contact avec une personne positive. En outre, un questionnaire d'auto-évaluation afin de savoir si l'on doit oui ou non se faire tester sera disponible à partir de la semaine prochaine sur le site masante.be.