Tous les sacs en plastique et étiquettes autocollantes sur les fruits et légumes bientôt interdits: voici des alternatives (vidéo)

Si vous aviez encore l'habitude de prendre un petit sac en plastique pour vos tomates au supermarché et bien, il va falloir changer. D'ici la fin de l'année, dans tous les pays et dans tous les magasins, le plastique sera banni. Il n'y aura même plus d'autocollants à poser sur les fruits à légumes. Et dans les chaînes de restaurants, on sonne la fin des gobelets en plastique...Cette interdiction est le résultat, d'une nouvelle législation et enfin d'une prise de conscience.

Soyez prévenus. Il est temps de chercher des alternatives aux sacs plastiques pour vos légumes et fruits, parce que dans tous les supermarchés, il n’y en aura bientôt plus.

Il existe des sacs que l'on peut mettre au compost directement chez soi. Il est alors écrit sur ceux-ci la mention "Compost home OK", ou alors voici une autre option, des sacs en tissu et réutilisables.





Au total, cette nouvelle législation permettra de faire une économie de 600 millions de sacs, soit l’équivalent de 2500 tonnes de plastiques.





La prochaine étape concerne les étiquettes présentes sur les fruits et légumes."Ou bien ce sera des étiquettes que vous pourrez composter et recycler. Ou bien ce sera une étiquette laser. Donc, cela veut dire qu’il n’y aura plus d’impact sur l’environnement dès 2020", nous explique Dominique Michel, administrateur délégué de Comeos (fédération belge du commerce et des services).





Les fêtes d’anniversaire et des barbecues laisseront place à des assiettes en carton ou compostables. L’ensemble des grandes surfaces s’engage d’ici 2025 à supprimer tous les emballages en plastique, pour les produits alimentaires ou non. Ils seront remplacés par des emballages recyclables, biodégradables ou compostables, mais tout ne pourra pas aller dans votre compost ménager.



Et quid des emballages des produits commandés en ligne ?