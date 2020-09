"Fous t'gueule au mur, il manque un' brique": gros malentendu entre nos animateurs quand ils se mettent à parler en dialecte

Vous croyez tout savoir sur nos dialectes et nos accents régionaux ? Et bien préparez-vous à être surpris. Tout s'explique consacre toute une émission à notre patrimoine linguistique wallon et bruxellois.



Nos animateurs, qu'ils viennent de Charleroi, de Liège, de Namur ou de Mons, seront mis à l'épreuve pour décrypter les expressions locales typiques. Nous rencontrerons aussi des echte Brusseleirs qui nous feront partager leur amour du bruxellois et de la zwanze.



On se demandera aussi si avoir un accent est un avantage ou un inconvénient pour trouver un emploi et Nathan nous fera chanter en wallon.



Quant à Philippe Geluck et Eric-Emmanuel Schmitt, ils nous feront partager leur expérience interculturelle entre la France et la Belgique.





Tout s'explique, le jeudi à 19h45 sur RTLTVI