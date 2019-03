TOUTE LA BELGIQUE mobilisée pour le climat demain: ce qu'il faut savoir sur la grève du 15 mars

De Bruxelles à Gand, en passant par Liège, Mons, Namur ou Anvers, une vingtaine d'actions sont prévues aux quatre coins de la Belgique vendredi à l'occasion de la grève internationale pour le climat, "Global strike for future", initiée par les jeunes du monde entier de Youth for Climate, ayant emboîté le pas à la Suédoise Greta Thunberg. L'appel s'étend cette fois au-delà de la jeunesse, puisque les syndicats notamment ont déjà annoncé leur soutien au mouvement, sans toutefois déposer de préavis général de grève.



Circulation perturbée

La circulation sera perturbée dans le centre-ville et sur la petite ceinture entre 13h00 et 15h00, avertit la police. Une vingtaine de lignes de bus pourraient aussi être perturbées en fonction de l'avancée du cortège, selon la STIB, qui a publié ces lignes sur son site. La grève de vendredi sera observée dans plus de 90 pays.



Des rassemblements aux quatre coins du pays



A Bruxelles, une marche nationale pour le climat est prévue au départ de la gare du Nord à 13h00, avec à l'arrivée gare du Midi des podiums, de la musique et des discours ainsi qu'un village associatif. Ensuite, vers 17h00, Students for climate organise une assemblée ouverte.

Du côté de Liège, un rassemblement est attendu à 10h00 devant la gare des Guillemins, avant un départ groupé en train pour Bruxelles. Les élèves sont incités à se rendre d'abord à l'école à 08h00 pour organiser un sit-in devant l'entrée de leur établissement. "Nous demandons à tous les étudiants ainsi qu'à tous ceux qui le souhaitent, de venir nous rejoindre afin de montrer qu'on ne lâchera pas l'affaire", écrivent sur la page Facebook de l'événement Youth for climate et Students for climate.

Un autre rassemblement aura lieu à Namur, de 11h00 à midi, place d'Armes, tandis qu'à Mons, rendez-vous est donné à 10h00 place Léopold, pour un départ de cortège à 10h30. Un autre s'élancera encore à Tournai à 08h30 de la rue Beyaert. Des rassemblements et marches sont aussi attendus entre autres à Louvain, Hasselt, Anvers, Gand, Courtrai, Vilvorde, Bruges ou Ostende.





Pas de préavis général de grève, un soutien "massif" de la FGTB



Les syndicats s'affichent solidaires des revendications des jeunes, sous la bannière "Workers for climate", qui formule cinq revendications, dont un plan climat ambitieux, une loi climat garantissant une transition écologique et sociale ou encore un seul ministre fédéral en charge du climat, de l'énergie et de la mobilité.



"Nous aussi, travailleurs et travailleuses, voulons une planète viable et un futur pour nos enfants et petits-enfants", souligne la CSC. Celle-ci n'a pas déposé de préavis général de grève mais ses affiliés qui souhaiteraient rejoindre le mouvement seront couverts par une indemnité, précise le porte-parole du syndicat chrétien.

La FGTB annonce pour sa part "un soutien massif" à la grève pour le climat et son président, Robert Vertenueil, sera lui-même en grève. Si le syndicat n'a pas déposé de préavis général, plusieurs centrales ont chacune déposé un préavis de grève effectif, tandis que d'autres ont opté pour une forme de soutien différente, comme venir en équipe à la manifestation.

La CGSP Admi par exemple a indiqué soutenir ses affiliés qui prendront part aux actions, via des dépôts de préavis et une indemnité de grève. Au sein de la FGTB Bruxelles plus précisément, un appel à la grève a été initié pour la première fois par la section "jeunes" du syndicat. "Et nous les soutenons", précise la porte-parole de la FGTB Bruxelles.

Le syndicat libéral n'a pas non plus déposé de préavis de grève, même si le climat fait partie de ses revendications. "Nous soutenons le mouvement, mais pour qu'un plus grand nombre puisse adhérer aux mesures proposées, nous estimons qu'elles doivent aussi être sociales et justes", indique la CGSLB dans un communiqué.



300 chercheurs

Trois cents chercheurs belges, français et suisses ont par ailleurs appelé à la grève pour le climat. "C'est devenu, pour ceux qui possèdent une parcelle de savoir, un impératif moral et politique d'accompagner et d'encourager cette mobilisation de la jeunesse", indiquaient-ils dans une tribune.

Enfin, les ONG ont d'ores et déjà annoncé leur présence lors de la marche organisée vendredi à Bruxelles. "Ces jeunes nous montrent que l'avenir, c'est eux! Ils nous bousculent, ils nous titillent et pour tous ceux qui ont déjà participé à leurs marches, ils nous rendent espoir", souligne le CNCD-11.11.11.