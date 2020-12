Toutes les maisons de repos et leur personnel vaccinés pour le mois de mars

Yvon Englert, le commissaire Covid-19 pour la Région wallonne, était l’Invité de Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL. Il a détaillé les prochaines étapes de la vaccination en Belgique, même si experts et gouvernement sont "en train d’affiner le calendrier".

La première vaccination à partir du 5 janvier se fait sur un lot de 10.000 doses du vaccin Pfizer BioNTech. Donc 5.000 personnes le recevront puisqu’il faut 2 injections pour ce vaccin.

Mais on estime le nombre de personnes vivant en maisons de repos à 100.000 en Belgique. Quand seront-elles toutes vaccinées ? "Ce que nous prévoit Pfizer, c’est que d’ici fin février on aurait 850.000 doses, ce qui devrait permettre de faire grosso modo l’ensemble des maisons de repos, résidents et personnel" compris, a expliqué M. Englert. "Donc je pense qu’on peut se donner comme calendrier février-mars pour cette toute première étape de la vaccination."

Voilà pour le vaccin de Pfizer BioNTech. Mais d’autres vont suivre, dont celui des laboratoires Moderna. "Moderna est annoncé un petit peu plus tard. La Commission européenne devrait se prononcer sur ce vaccin début janvier. Les Américains viennent de l’autoriser et les vaccinations commencent aux Etats-Unis avec ce deuxième vaccin qui est un peu dans les mêmes conditions que le vaccin Pfizer", a-t-il ajouté. Ce deuxième vaccin devrait donc arriver rapidement pour vacciner les autres personnes prioritaires ou à risque en Belgique, et pas uniquement les maisons de repos.

