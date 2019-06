Trafic ferroviaire perturbé à la gare de Bruxelles-Nord: certains trains roulent à nouveau normalement

A cause d'un train de travaux en panne, deux voies de la gare de Bruxelles-Nord ne peuvent être utilisées mardi après-midi, ce qui provoque de gros embarras, indique la SNCB. Plusieurs liaisons ont été déviées ou limitées mais certains trains peuvent à nouveau emprunter leur trajet habituel.

Des embarras de ciruclation sont en cours sur le rail, en raison d'un train en panne. Il s'agit d'un véhicule de travaux Infrabel qui ne transportait dès lors aucun passager, précise la SNCB. Les voies 5 et 6 sont hors service dans la gare de Bruxelles-Nord, ce qui entraîne la déviation ou la limitation de certains trains. La SNCB veut ainsi soulager l'axe Nord-Midi très chargé, afin de limiter les perturbations autant que possible.

Désormais, seuls les trains entre Alost et Schaerbeek sont limités à Hal. La liaison Schaerbeek-Zottegem emprunte aussi la ligne 28, qui longe la connexion Nord-Midi et ne dessert dès lors pas les gares de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Central. Les autres déviations ou limitations ne sont plus d'actualité. Les perturbations devraient durer certainement jusque 18h00, impactant l'heure de pointe du soir déjà fort chargée.