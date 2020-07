Coronavirus en Belgique: 50% d'usagers en moins dans les trains et métros

Travail à domicile, peur des espaces clos : les Belges n'ont toujours pas regagné les transports en commun. Les trains et les bus ne sont remplis qu'à moitié. La SNCB et la STIB ne transportent que 50 % des usagers en comparaison avec la même période l'an dernier. Le taux de remplissage est encore plus faible dans les TEC avec seulement 30 %.

La crise du coronavirus n'a pas un impact uniquement sur la fréquentation des transports. La travail des conducteurs et des accompagnateurs a également été modifié. Conductrice de bus, Marthe respecte à la lettre les nouvelles règles qui se sont imposés depuis des semaines : "S'ils n'ont pas le masque, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas monter. Moi je ne suis plus obligée de le mettre, mais je roule avec les fenêtres ouvertes. J'ai une bâche qui me protège donc je ne vois plus les gens, ils ne passent plus près de moi. Le contact humain a peut-être diminué un peu mais la courtoisie est toujours de mise".