Traiteurs et professionnels de l'événementiel victimes d'annulations en cascade: "C'est une catastrophe"

Les traiteurs et professionnels de l'événement sont victimes d'annulations en cascade depuis quelques jours. Les fêtes de fin d'année dans les entreprises et les fêtes de la Saint-Éloi sont décommandées en dernière minute. Certains traiteurs doivent même mettre leur personnel au chômage économique.

Ce devrait être le coup de feu pour ce traiteur du Roeulx où notre équipe RTL INFO s'est rendue ce matin. Mais le chef est en salle, occupé à bricoler. Saint-Éloi, Saint-Nicolas... décembre est cette année un mois qui se présente mal.

"Annulation sur annulation, ici sur 48 heures, j'ai perdu l'équivalent de 1600 couverts, déplore Alexandre Castiau, traiteur. En événementiel, franchement, c'est une catastrophe pour moi et mon équipe".

Les cuisines sont désertes : 9 membres du personnel sur 11 sont au chômage économique.

"On va faire comme on fait d'habitude, donc tout ce qui est menu à emporter. On mise vraiment là-dessus mais ça ne sauvera pas notre mois de décembre, c'est sûr et certain, quand je vois les chiffres. On va être en perte, c'est un fait certain", ajoute ce traiteur.

"Aucune vision sur ce qui va nous arriver"

Même constat pour les sociétés de locations qui tournent au ralenti. Dns un entrepôt de 10.000 mètres carrés de matériel pour les fêtes situé à Nivelles, l'espace commandes est bien vide cette semaine : 40 à la place de 300.

"Dans les discours, c'est : 'on a pris des mesures pour que tout le monde puisse continuer à travailler', et je suis persuadé au fond de moi qu'ils savait très bien qu'en mettant ces mesures en place, notre secteur allait être à l'arrêt, déclare Benjamin Leveau, gérant d'une entreprise de location de matériel de fêtes. Mais du coup, on a aucune vision sur les aides, sur ce qui va nous arriver".

Le début de ce mois est perdu, Noël et Nouvel An sont incertains, et les fêtes en famille sont moins rentables qu'en entreprise.

"Je sens que même dans le privé, les gens restent très craintifs en fonction de la situation sanitaire. Donc l'année passée, on pensait qu'à Noël on allait peut-être pouvoir travailler un petit peu et au final on a eu 3 commandes. Donc, cette année on verra", explique Baptiste Leveau, gérant d'une entreprise de location de matériel de fêtes.

Le secteur demande plus de clarté et de stabilité dans les mesures sanitaires pour mieux organiser le travail qu'il leur reste.