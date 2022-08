Quand votre enfant peut-il se rendre à l'école seul? L'inspecteur Bertrand Caroy nous livre ses conseils

Depuis hier, vos enfants et petits-enfants ont repris le chemin de l'école. L'inspecteur à la police boraine, Bertrand Caroy, évoquait sur le plateau du RTLINFO13H la sécurité du trajet domicile-école.

A partir de quel âge jugez-vous qu'on peut responsabiliser nos enfants pour faire le trajet domicile-école, seuls?

Bertrand Caroy: Vous savez, je ne vais pas parler directement d'un âge bien précis, mais je vais parler surtout de l'attitude de l'enfant. Une fois qu'on se rend compte que l'enfant est apte à circuler correctement et en toute sécurité avec son vélo on peut lui faire confiance.

Cela dépend vraiment de la maturité d'un enfant à l'autre?

Bertrand Caroy: Il faut déjà savoir depuis combien de temps l'enfant circule à vélo. On ne pourrait pas dire à un enfant qui circule à vélo depuis deux mois: Maintenant tu peux aller seul à l'école.

Comment savoir comment identifier que son enfant est prêt et qu'on peut le laisser aller seul à pied ou à vélo à l'école?

Bertrand Caroy: Je pense qu'il faut se balader avec l'enfant, Et ensuite s'éloigner un peu de l'enfant et voir comment il réagit, voir sa manière de conduire voir s' il ne s' amuse pas sur la voie public -ce qui est interdit- et voir surtout s'il réagit bien face aux autres usagers de la route qui peuvent être un danger pour lui. Une fois qu'on constate que l'enfant roule en toute sécurité, on peut, à ce moment-là, lui faire confiance et le laisser aller seul.

C'est-à-dire qu'il faut quand même les accompagner pendant d'abord un bon moment sur le trajet, et faire le trajet avec eux pendant un bon moment à pied ou à vélo si on décide de changer de moyen de mobilité?

Bertrand Caroy: Comme l'éducation, je pense que les parents, les adultes doivent accompagner l'enfant, lui montrer le trajet et lui expliquer les dangers de la route. Ensuite ils peuvent lui faire confiance mais seulement une fois qu' on est certain que l'enfant peut se déplacer sans risque. (...) Il faut pouvoir montrer à l'enfant où il peut circuler à pied ou à vélo en toute sécurité.

Comment limiter les risques sur le chemin de l'école? Pour effectuer un trajet à pied par exemple quelles sont les grosses zones problématiques et comment s'assurer que notre enfant va pouvoir les identifier?

Bertrand Caroy: Il faut repérer notamment les endroits où notamment le cycliste ou le piéton doit traverser la chaussée. Là, il faut vraiment bien expliquer qu'il faut traverser dans des endroits sécurisés, bien éclairés et toujours se retrouver à des endroits aussi où il y a des adultes. Il ne faut pas que l'enfant se retrouve seul à un endroit de la voie publique sans être accompagné d'un adulte du moins -même s'il n'est pas de sa propre famille- mais que les enfants ne se sentent pas seuls abandonnés.

Est-ce qu'on doit enseigner les règles de sécurité routière en tant que telles à nos enfants?

Bertrand Caroy: Oui, c'est très important que l'enfant comprenne que les règles de sécurité routière font partie de notre vie. Une fois que l'enfant quitte le domicile, il est soumis au code de la route. Ce n'est pas un terrain de jeu, c'est la voie publique. Donc, à un moment donné, les adultes doivent justement éduquer les enfants par rapport au code de la route.

A quel âge, cet enseignement peut-il commencer?

Bertrand Caroy: Dès qu'on peut expliquer certaines choses aux enfants, il faut le faire. Il faut directement leur expliquer les règles du code de la route. Cela peut commencer très tôt.

Est-ce que l'une des clés aussi ce n'est pas de prévoir un timing suffisamment long pour que l'enfant ne soit pas stressé et qu'il n'ait pas à rouler trop vite à vélo?

Bertrand Caroy: Je pense qu'il faut se lever plus tôt. Il faut préparer l'enfant pour qu'il puisse partir calmement à l'école, et qu'il puisse faire ce trajet sans problème. C'est aux parents justement à s'arranger pour que l'enfant puisse partir à temps.