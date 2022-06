Transports, recyparcs, distribution du courrier: quels sont les secteurs impactés par la grève nationale ce lundi?

Les syndicats promettent une "démonstration de force" lundi à Bruxelles en faveur du pouvoir d'achat. A travers une grande manifestation dans la capitale, FGTB, CSC et CGSLB réclament une modification de la loi sur la norme salariale pour obtenir davantage de poids dans la négociation des salaires avec le patronat. Ils attendent quelque 70.000 personnes.

La manifestation nationale de lundi est la première d'envergure depuis la crise du coronavirus. Une action similaire avait été organisée en septembre 2021, pendant la crise sanitaire, et avait rassemblé 7.000 personnes selon la police, et 15.000 selon les syndicats. Tous les secteurs d'activité pourraient être affectés, qu'ils relèvent du privé ou du public.

TRANSPORTS

STIB, TEC et DE LIJN

À la Stib, le transport des métros, trams et bus pourrait être fortement perturbé. "Cette grève nationale aura un impact important sur le réseau de la STIB. Il n’est actuellement pas possible d’évaluer la participation du personnel à cette action, mais nous nous attendons à de fortes perturbations. De plus, le cortège des manifestants dans le centre-ville risque d’engendrer des interruptions et déviations de lignes. Nous vous conseillons de prévoir des solutions alternatives aux transports publics pour se déplacer dans Bruxelles le 20 juin", écrit la Stib sur son site internet. Dès 6h ce lundi, la société informera les voyageurs des lignes qui circulent via ses réseaux sociaux.

En Flandre, 60% des bus et 40% des trams circuleront, annonce De Lijn. La proportion sera plus élevée à Gand avec aussi 60% des trams en service. À l'inverse, seuls 50% des véhicules circuleront à Anvers. De Lijn conseille aux voyageurs de consulter dès à présent le planificateur d'itinéraire sur le site internet ou l'application mobile.

En Wallonie, le TEC annonce sur son site internet un service supprimé en Brabant wallon et réduit dans le Hainaut et dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Retrouvez le détail dans le Brabant wallon, à Charleroi, dans le Hainaut, à Liège-Verviers et Namur-Luxembourg.

TRAINS

De nombreux manifestants devraient se rendre à Bruxelles en train. Aucun préavis de grève n'a donc été déposé par les syndicats au sein de la SNCB : les trains rouleront donc. La CGSP Cheminots précise qu'elle n'a pas déposé de préavis de grève pour "garantir le succès optimal de cette action" et appelle ses affiliés à "participer en masse à la manifestation".

La SNCB fera rouler des trains supplémentaires lundi. La compagnie ferroviaire conseille aux voyageurs d'éviter autant que faire se peut de prendre le train lors des heures de pointe lundi. Aucun tarif spécial n'est prévu par la SNCB pour les manifestants, contrairement à ce qui a déjà été fait dans le passé.



AVIONS

Des perturbations sont également attendues à l'aéroport de Bruxelles. Le personnel de sécurité de G4S y fera grève et il se pourrait que certains bagagistes en fassent de même. L'aéroport a d'ailleurs déconseillé les départs lundi, recommandant aux passagers en partance de reporter leur vol ou de ne voyager qu'avec un bagage à main. Le nombre de vols qui seront annulés lundi à l'aéroport de Bruxelles-National est estimé à plus de 300. Cela correspond à environ 70% des vols initialement prévus, indique dimanche Brussels Airport, la société gestionnaire de l'aéroport situé à Zaventem. Dans le détail, il s'agit de 157 départs et 146 arrivées annulés, a indiqué dimanche après-midi la porte-parole Nathalie Pierard. Un total d'environ 440 vols étaient programmés lundi. Plusieurs vols pourraient encore être annulés dans les prochaines heures.

L'aéroport de Charleroi recommande aux voyageurs de se présenter à l'aéroport au moins 3 heures avant le départ, à cause d'éventuelles perturbations dans le cadre de la journée de manifestation nationale. Aucun vol n'y a pour le moment été annulé mais l'aéroport de Charleroi conseille aux passagers de surveiller les sites des compagnies aériennes.

De nombreux vols de TUI Fly seront déviés de Brussels Airport vers les aéroports régionaux d’Ostende, de Liège et d’Anvers lundi en raison de la manifestation nationale et de ses conséquences sur l’aéroport de Zaventem. Cela concernera tant des vols au départ qu’à l’arrivée. Un transfert en bus est prévu entre Brussels Airport et les aéroports de départ ou d’arrivée régionaux de remplacement.

COLLECTE DES DÉCHETS

L'ensemble des services de collecte des déchets à Bruxelles sera probablement perturbé. En effet, le personnel de l'organisme de la Région Bruxelles-Capitale compte participer à cette journée de grève. Cela pourrait avoir des conséquences sur la collecte des sacs poubelles blancs et bleus des communes suivantes: Bruxelles (Pentagone, Canal, Louise), Forest, Ixelles, Jette (quelques rues mitoyennes avec Laeken), Laeken, Neder-over-Heembeek, Saint-Gilles, Schaerbeek (quelques rues mitoyennes avec Bruxelles Canal), Uccle et Watermael-Boitsfort (quelques rues mitoyennes avec Ixelles).

Pour la collecte des sacs verts et orange, cela ne concernera que les communes d'Uccle et de Forest et les rues mitoyennes de Forest à Saint-Gilles. Quant aux Recyparcs, la totalité ou une partie d'entre eux, sera probablement fermée ce 20 juin. Bruxelles-Propreté "prie les habitants d'accepter toutes ses excuses pour ces nouvelles perturbations indépendantes de sa volonté."

DISTRIBUTION DU COURRIER

Bpost s'attend également à un service perturbé ce lundi. "La manifestation nationale pourrait avoir une incidence sur les services dans nos bureaux de poste, notre Contact Center, la collecte, le traitement, la distribution de vos lettres et paquets", indique la société sur son compte Twitter.