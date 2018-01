Toujours autant de suicides dans les prisons belges en 2017

Treize personnes détenues en Belgique ont mis fin à leurs jours en 2017, soit une de plus que l'année précédente. Il y avait eu 18 suicides dans les prisons en 2014 et 16 en 2015, ressort-il vendredi des statistiques de l'administration pénitentiaire.





Trois étaient en préventive



Parmi les 13 détenus qui se sont suicidés en 2017, trois étaient en préventive, sept étaient condamnés et trois internés. Les prévenus forment généralement le contingent le plus important de suicidés en prison: 13 sur 18 en 2014, 10 sur 16 en 2015 et 6 sur 12 en 2016.



Endiguer le phénomène



Pour le ministre de la Justice Koen Geens, cela s'explique par le fait que ces détenus "se retrouvent de manière abrupte dans une situation inconnue et précaire qui génère beaucoup d'inquiétude". Des mesures sont mises en place au sein des prisons pour endiguer le phénomène. Du personnel médical et psychosocial tente ainsi d'en déceler les signes avant-coureurs afin d'orienter les détenus à risque vers les services compétents.